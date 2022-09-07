В Пензе для студентов колледжа устроили исторический квест

07.09.2022 | 19:17

Урок краеведения под открытым небом: на Соборной площади и вокруг нее устроили исторический квест, посвященный основанию Пензы. Воспитанникам социально-педагогического колледжа предложили побывать во второй половине XVII века.

«Путешествие заключается в том, что мы с вами переместимся в далекое прошлое, разгадаем тайны и ответим на вопросы, которые оставили нам наши предшественники, узнаем, чем они жили и дышали», - отметила ведущая квеста Ольга Мельникова.

Ребятам предложили пройти шесть этапов, каждый посвящен значимым событиям или объектам, которые располагаются в исторической части областного центра. В рамках одного из заданий второкурсникам завязали глаза и предложили из деревянных заготовок построить небольшую крепость.

За полтора часа студенты обошли все точки квеста. Победителей не искали, главная цель - образовательная.

«Расширить свои собственные знания, чтобы открыть для себя что-то новое. К тому же это интересно - изучать культуру родного города, полезно для меня самого в дальнейшем», - рассказал участник квеста Ильяс Мальков.

«Мы стараемся, чтобы было «проживание», то есть они погружаются, открывают для себя новое и знакомятся с тем, что происходило в то время, чем отличались от нас, какие значимые события происходили сразу же после того, как крепость была основана, почему ее основали, почему было выбрано именно это место», - сообщила организатор квеста Серафима Царан.

Исторический квест рядом со Спасским собором впервые провели в 2021 году. В будущем занятия на свежем воздухе намерены посвящать не только XVII веку, когда был основан город, но также XVIII, XIX и XX столетиям.