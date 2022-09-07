Пензенских землевладельцев обязали следить за плодородием почвы

07.09.2022 | 10:32

В среду, 7 сентября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли закон, касающийся плодородия сельскохозяйственных земель.

Законопроект представил министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев. Цель закона - создание условий для наиболее полного использования природно-экономического потенциала, повышение продуктивности земель и улучшение их экологического состояния, a в итоге - обеспечение жителей области качественным продовольствием.

В соответствии с документом собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы участков обязаны соблюдать нормативные правовые акты по государственному нормированию плодородия земель сельскохозяйственного назначения в регионе, а также вести книги истории полей севооборотов.

Как указано в пояснительной записке, охрана почв и улучшение их плодородия должны быть вменены в обязанность всем землепользователям в законодательном порядке независимо от организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов и их формы собственности.

Исключение делается для садовых, огородных участков и земель сельхозназначения, занятых дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами, a также зданиями и производственными объектами.

«Это важнейший вопрос, мы обсуждали тему с аграриями. Чтобы иметь хорошую урожайность, нужно восстанавливать плодородие почвы. А для этого необходимо применять севооборот и культуры, в частности люпин. Поэтому закон нам очень необходим», - прокомментировал новый закон губернатор Олег Мельниченко.