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Общество

Жителей Пензенской области предупредили о заморозках

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В Пензенской области в ночь на вторник, 6 сентября, прогнозируются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до 0…-2 градусов.

Об этом жителей региона предупредили в региональном ГУ МЧС России.

6-го числа синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь. Днем столбик термометра покажет +8…+13, ночью +3…+8 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В ближайшее время в области не стоит ждать возвращения тепла. На этой неделе по прогнозу дожди и дневная температура +11…+12 градусов.

В выходные может проясниться. Воздух прогреется до +13…+15 градусов. Осадков не обещают.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Пора уже отопление включать или коммунальщики еще не все раскопки закончили?

Гость||

Я тебе ухо отгрызу...

Гость||

Люди замерзают.включайте отопление.

Гость||

Хотелось-бы узнать когда же наконец включат отопление

Гость||

Да. да у миня уже ноги мёрзнут включайте отопление

Гость||

Холаднааа!!!!

Гость||

Доприкалываетесь!!! Влюпят по просьбам трудящихся,по самые гланды...

Гость||

Отопление захотели ?Да с нашим удовольствием хоть с 10 сентября, готовьте только денежки тысяч несколько сразу

Гость||

Гость писал(a):

Доприкалываетесь!!! Влюпят по просьбам
ВКЛЮЧАЙ!!!

Гость||

Хотим! Хотим! Хотим!


Имя: Гость
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