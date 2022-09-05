Жителей Пензенской области предупредили о заморозках

05.09.2022 | 16:53

В Пензенской области в ночь на вторник, 6 сентября, прогнозируются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до 0…-2 градусов.

Об этом жителей региона предупредили в региональном ГУ МЧС России.

6-го числа синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь. Днем столбик термометра покажет +8…+13, ночью +3…+8 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В ближайшее время в области не стоит ждать возвращения тепла. На этой неделе по прогнозу дожди и дневная температура +11…+12 градусов.

В выходные может проясниться. Воздух прогреется до +13…+15 градусов. Осадков не обещают.