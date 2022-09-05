В Пензенской области хотят помогать детям с психологическими травмами

05.09.2022 | 15:49

В Пензенской области создадут площадку, где помогут детям с психоэмоциональными травмами, в том числе тем, кого привезли из зоны боевых действий.

Площадку организуют на базе областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов.

«Работа «опорной площадки» ориентирована на модернизацию работы психологической службы центра, укрепление межведомственного взаимодействия по выявлению и оказанию помощи детям с психоэмоциональной травмой, повышение качества и эффективности оказания психологических услуг пострадавшим детям, увеличение охвата детей целевой группы», - пояснили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии области.

Проект воплотят за счет средств гранта на 2,9 млн рублей. Он рассчитан до октября 2023 года.

В реабилитационном центре создадут «зеленую комнату», которую оснастят специальным оборудованием для психологической и медицинской помощи ребятам с психоэмоциональной травмой. Там сотрудники смогут получить достоверную информацию о событиях, произошедших в семье (жестокое обращение, сексуальное насилие), и ускорить процесс судебного разбирательства.

Психологи поддержат пострадавших ребят до полного восстановления их психики, дадут им возможность полноценно развиваться в дальнейшем.