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Общество

Пензенцев призвали провериться у флеболога после жаркого лета

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Лето любят практически все, но часто именно жара становится источником серьезных проблем со здоровьем. Особенно трудно приходится больным варикозом. Ноги как будто наливаются тяжестью, слабость, боль, покраснение, отечность - все это последствия знойной погоды.

Сейчас, когда горячая пора осталась позади, важно узнать, в каком состоянии находятся вены.

Комплексное флебологическое обследование в клинике «Варикоза нет» поможет своевременно выявить заболевание. На приеме хирург-флеболог проведет осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног. Это золотой стандарт и один из самых эффективных методов диагностики варикоза на сегодняшний день.

Специалист увидит полную картину болезни: оценит структуру пораженных вен, состояние клапанов, обнаружит суженные или расширенные места, поставит диагноз, назначит индивидуальную программу лечения.

Если болезнь выявлена в самом начале, удастся обойтись консервативной терапией. В более запущенных случаях потребуется операция, однако бояться ее не стоит. Современные технологии позволяют проводить все процедуры амбулаторно, без боли, разрезов и долгого восстановления.

Эндовенозная лазерная коагуляция и склеротерапия - малоинвазивные методики, которые применяются в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Они проводятся под местной анестезией, длятся около 40 минут и хорошо переносятся. После операции можно сразу отправиться домой пешком, пару недель будут запрещены большие нагрузки, а потом можно жить как раньше, только качество жизни заметно изменится в лучшую сторону.

Если заняться лечением варикоза в сентябре - удастся воспользоваться всеми преимуществами ранней осени. На улице еще тепло и можно гулять хоть каждый день, а так как жары уже нет, в компрессионном трикотаже очень уютно. В прохладную погоду все манипуляции переносятся легче, да и риск осложнений сведен к минимуму.

Только до 11 сентября есть возможность пройти своевременное лечение в клинике «Варикоза нет» еще и с выгодой. Консультация опытного флеболога и УЗИ вен обеих ног обойдется всего в 500 рублей (вместо 2 000).

При лазерном лечении в сентябре в стоимость уже входят предварительные хирургические анализы, послеоперационный компрессионный трикотаж и два контрольных осмотра. Всем иногородним пациентам оплачивается проживание в гостинице на одни сутки, чтобы показаться врачу на следующий день после процедуры. При оплате можно воспользоваться одним из вариантов лечения в рассрочку.

Контактные данные: г. Пенза, ул. Водопьянова, 1; телефон 8 (8412) 35-12-12, сайт varikozanet58.ru. Лицензия ЛО-58-01-002445 от 28.10.2020.

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