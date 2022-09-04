Стыдно смотреть: пензенцы ждут капремонта терновского ДК

04.09.2022 | 16:32

Внешний вид центра народного художественного творчества в Терновке вызывает у жителей Пензы стыд.

По мнению горожан, здание, в котором организованы кружки для детей, необходимо капитально отремонтировать, надо придать ему современный вид. Сейчас же оно «облезлое и обшарпанное снаружи и вонючее внутри».

Об этом на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» написали пензячки Надежда и Галина.

«Здание это находится на пути следования в аэропорт и совсем не красит наш славный провинциальный город. Да и деткам приятно заниматься в современном, отремонтированном помещении», - высказалась подписчица Надежда.

Женщинам ответил представитель областного правительства.

Он напомнил, что Пензенский район (который отвечает за ДК в Терновке) ежегодно выделяет деньги на содержание учреждения и укрепление его материально-технической базы. Кроме того, ремонт в здании все же проводится.

Так, в 2016-м заменили часть водопровода, окна в фойе, отремонтировали танцкласс и помещения для занятий кружков, подправили крыльцо. В 2017-м сделали косметический ремонт первого этажа, привели в порядок часть кровли и наружную стену, в 2018-м отреставрировали ступени крыльца, обновили пол в танцклассе и так далее.

Из ответа следует, что ремонт в ДК проходил ежегодно.

«В 2022 году проведен ремонт авансцены, ремонт рабочих кабинетов и косметический ремонт фойе и коридора, запланирован частичный ремонт кровли, косметический ремонт здания и укрепление отмостки по периметру здания», - рассказал представитель областного правительства пензячкам.

Сейчас терновский центр народного художественного творчества работает в обычном режиме, ребята продолжают его посещать и заниматься в кружках.

Будет ли здание когда-либо капитально отремонтировано, в ответе не указано.