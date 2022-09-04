Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 сен 2022|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стыдно смотреть: пензенцы ждут капремонта терновского ДК

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Внешний вид центра народного художественного творчества в Терновке вызывает у жителей Пензы стыд.

По мнению горожан, здание, в котором организованы кружки для детей, необходимо капитально отремонтировать, надо придать ему современный вид. Сейчас же оно «облезлое и обшарпанное снаружи и вонючее внутри».

Об этом на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» написали пензячки Надежда и Галина.

«Здание это находится на пути следования в аэропорт и совсем не красит наш славный провинциальный город. Да и деткам приятно заниматься в современном, отремонтированном помещении», - высказалась подписчица Надежда.

Женщинам ответил представитель областного правительства.

Он напомнил, что Пензенский район (который отвечает за ДК в Терновке) ежегодно выделяет деньги на содержание учреждения и укрепление его материально-технической базы. Кроме того, ремонт в здании все же проводится.

Так, в 2016-м заменили часть водопровода, окна в фойе, отремонтировали танцкласс и помещения для занятий кружков, подправили крыльцо. В 2017-м сделали косметический ремонт первого этажа, привели в порядок часть кровли и наружную стену, в 2018-м отреставрировали ступени крыльца, обновили пол в танцклассе и так далее.

Из ответа следует, что ремонт в ДК проходил ежегодно.

«В 2022 году проведен ремонт авансцены, ремонт рабочих кабинетов и косметический ремонт фойе и коридора, запланирован частичный ремонт кровли, косметический ремонт здания и укрепление отмостки по периметру здания», - рассказал представитель областного правительства пензячкам.

Сейчас терновский центр народного художественного творчества работает в обычном режиме, ребята продолжают его посещать и заниматься в кружках.

Будет ли здание когда-либо капитально отремонтировано, в ответе не указано.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

высказалась подписчица Надежда

Гость||

Пензенский район, самый богатый в области, куда деваються деньги от продажи земельных участков на территории района, не могут несчастный ДК отремонтировать капитально, по хорошему его весной снести бы да возвести новое современное здание для детей. Не пора ли олигархам начать вкладывать деньги в будущее детей

Гость||

Когда Путин мимо поедет,то тогда внешний фасад приведут в более-менее приличный вид.Но скорее всего никогда этого не будет.Потому что скорее всего теперь всяких московских чиновников будут возить прямо с аэропорта по новой дороге,Переспективной и т.д и будут хвалиться этой дорогой.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте