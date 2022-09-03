Общество

В Пензе состоялась презентация спортивных школ и секций

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Помочь детям выбрать спортивное направление по душе - главная цель мероприятий, которые проходят ежегодно в Пензе в первых числах сентября. Разных секций, школ и федераций так много, что юным гостям и их родителям поначалу легко растеряться.

«Нам очень приятно, что их количество ежегодно растет. На территории Пензенской области сейчас развивается уже 78 видов спорта, и это еще не предел», - прокомментировала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

На презентациях очень важно правильно представить свою организацию и привлечь внимание зрителей.

Свою клятву принесла самая юная команда клуба «Дизель» - ребята 2015 года рождения.

У пензенской хоккейной школы богатая и славная история, где есть свои олимпийские чемпионы - как и в других спортивных направлениях. А вот скалолазание только включили в состав главных Игр планеты. Возможно, подрастающее поколение будет выступать и в этой новой дисциплине.

«На сегодняшний день два рекорда России среди юниоров (юноши и девушки 18-19 лет) принадлежат пензенским спортсменам. Установлены они буквально неделю назад на спартакиаде сильнейших спортсменов 2022 года в Москве», - сообщил президент Федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

На сегодняшний день в различных спортивных секциях в Пензенской области занимаются свыше 33 тысяч ребят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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