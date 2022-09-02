Педагоги и студенты отправились на областной туристический слет

02.09.2022 | 19:48

«Робинзоны» - так назвали себя участники команды Каменского района на областном туристическом слете работников образования и студентов. Трое суток они вместе с остальными проживут в походных условиях, будут делиться друг с другом опытом и соревноваться в разных номинациях. Первый конкурс - разбивка лагеря.

«По всем правилам туризма, чтобы палатки, оттяжки поставлены были ровно, чтобы быт был обустроен, чтобы по правилам хранились продукты, мусор как убран - все учитывается», - сообщил участник команды Каменского района Дмитрий Рощин.

Приветствуется и креатив. Каменские туристы выбрали морскую тему, поэтому все в тельняшках. У Дмитрия Рощина - 15-летний педагогический стаж, а по соседству с его командой расположились пока только будущие сотрудники системы образования - студенты пединститута.

Данила Лагутов учится на преподавателя информатики. Компьютеров под рукой нет, но парень и без технологий в себе уверен - он комиссар университетского агитотряда «Снежные волки».

«Как поступил, так и начал туризмом заниматься, как-то само завертелось все. В этом году от станции туристов ездил на Эльбрус, мы поднимались, максимальная высота была 3 700», - поделился участник команды ПГУ Данила Лагутов.

На слет приехали 19 команд со всей области - около 200 человек. Конкурсы разнонаправленные: фотография, походная кухня, знатоки родного края. В этом году в программе появилась новинка.

«Раньше была полоса препятствий, в ней были элементы в основном спортивного туризма. А здесь и полоса препятствий, и разные задачи - на логику, на эрудицию и так далее», - рассказал директор многофункционального туристско-спортивного центра Павел Зелепугин.

Традиционный слет проводят при поддержке министерства образования, организации профсоюзов и Многофункционального туристско-спортивного центра Пензенской области.