В Пензе курсанты устроили парад на плацу артинститута

01.09.2022 | 18:36

Стройными рядами на плацу артинститута чеканили шаг курсанты пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения. Здесь прошло торжественное построение в честь начала учебного года. День знаний всегда открывается выносом государственного флага и штандарта вуза.

Парад принимал почетный гость - командующий Главным ракетно-артиллерийским управлением Министерства обороны России Николай Паршин.

В этом году в режиме видео-конференц-связи к курсантам российских военных вузов с приветственными словам обратился министр обороны Сергей Шойгу.

«Особое внимание нужно обратить на получение выпускниками навыков управления подразделениями и практику межвидового взаимодействия», - произнес он.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную безупречную работу несколько сотрудников артинститута получили награды и благодарности, а особо отличившиеся курсанты - почетные грамоты.