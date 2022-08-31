Общество

Состоящие в браке пензенцы оказались счастливее холостых и незамужних

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Каждый пятый пензенец - абсолютно счастливый человек. Об этом заявляет сервис SuperJob со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди экономически активного населения города с 25 по 29 августа.

«Абсолютно счастливыми себя считают 22% респондентов: свои ощущения они оценили на 5 баллов из 5 возможных. Еще 28% поставили своему состоянию четверку, а 24% - тройку. Каждый десятый (10%) счастлив лишь на 2 балла из 5, а 8% называют себя абсолютно несчастными людьми. Среднестатистический житель Пензы счастлив на 3,51 балла по 5-балльной шкале», - уточнили специалисты.

При этом женщины (3,6 балла) оказались счастливее мужчин (3,4).

«Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла). Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а имеющие детей - счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла). Опрошенные со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов (3,52 против 3,40 балла)», - добавили организаторы опроса.

Пензенцы, зарабатывающие от 80 до 200 тыс. рублей, счастливее и тех, кто получает меньше, и тех, кто получает больше.

Для сравнения: москвичи и петербуржцы оценили свой уровень счастья в среднем на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то есть они считают себя менее счастливыми, чем жители города на Суре. А вот среднероссийский показатель выше, он равен 3,56 балла.

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