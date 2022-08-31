Общество

«Ростелеком» провел скоростной интернет в Каменку и Башмаково

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Компания «Ростелеком» завершила очередной этап строительства оптических сетей связи в городе Каменке и поселке Башмаково Пензенской области. Жители этих населенных пунктов получили доступ к скоростному интернету и современным телеком-сервисам.

«В районных центрах и селах мы перешли к точечному строительству оптических сетей. Сначала изучаем спрос, проводим расчеты, и если проект окупается в течение трех лет, достаточно быстро реализуем его. На инженерные изыскания и строительные работы в Каменке и Башмакове нам потребовалось чуть больше двух месяцев. В августе подключили первых клиентов», - рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Специалисты компании проложили свыше километра оптики и построили распределительную сеть на улицах Озерной и Совхозной в Каменке и Солнечной, Октябрьской и Маршала Жукова в Башмакове.

«Раньше нам был доступен только мобильный интернет. Для чатов и просмотра сайтов скорости хватало, но было недостаточно для работы смарт-ТВ. С подключением оптики от «Ростелекома» мы смотрим любимые киноленты в видеосервисе Wink и даже поем караоке. Моя семья очень довольна», - поделился мнением житель рабочего поселка Башмаково Александр Кичкасов.

Жителям Каменки и Башмакова стал доступен популярный тариф-конструктор «Комбо», позволяющий самостоятельно менять параметры сервисов и платить только за необходимый объем услуг. Абоненты могут настраивать оптимальную скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink. Среди плюсов тарифа - возможность объединять в группу до пяти сим-карт и делиться минутами и объемом трафика с членами семьи.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00 и на сайте компании.

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Гость||

какие молодцы.а до этого скоростного инета в Каменке не было ?


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