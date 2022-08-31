Пензенские ветеринары отметили профессиональный праздник

31.08.2022 | 20:41

«И жучок, и червячок, и медведица», и собака, и кошка - к каждому пациенту найдут свой особый подход. За 27 лет, что Ирина Виноградова работает на станции по борьбе с болезнями животных, кого только не приходилось ей лечить: и знаменитую пуму Месси, и игуан, и змей, и обезьян. Был случай, когда срочная операция потребовалась аллигатору.

Конечно, все усатые и хвостатые остались живы и здоровы. Но к содержанию в домашних условиях диковинных питомцев некоторые специалисты относятся весьма скептически.

«Я считаю, что нельзя держать крупных хищников в доме. Обезьян, в принципе, давно держат. Еноты - сейчас очень модно, но они полную разруху приносят, это животные очень серьезные, адекватные, но хищные. Что у него в голове? Тут с кошкой-то не знаешь иногда, что происходит», - отметила заместитель главного врача станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

Хотя хвостатые могут очень много рассказать. Главное - научиться с ними общаться и слушать.

«Лучше бы они одни приходили, без хозяев, потому что с людьми сложнее, они начинают какие-то свои выводы делать, что-то им не так. А животные - им даже в глаза посмотришь, и уже понятно, что такое с ними», - рассказала Ирина Виноградова.

Свой профессиональный праздник сотрудники ветеринарной службы встретили на работе. Все торжества - после окончания трудового дня, ведь в первую очередь нужно лечить животных.

Вопреки распространенному мнению, ветеринария - очень обширная область. Лечение зверей - лишь вершина айсберга. Сотрудники лабораторий, фармацевты, зоотехники, ветсанэксперты - все продукты животного происхождения, которые появляются на столе, сначала проходят серьезную проверку тех же ветеринаров.

Так что в какой-то степени от этих людей зависит здоровье не только домашних любимцев, но и человека. А это дорогого стоит.