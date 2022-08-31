Общество

Пензенские ветеринары отметили профессиональный праздник

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

«И жучок, и червячок, и медведица», и собака, и кошка - к каждому пациенту найдут свой особый подход. За 27 лет, что Ирина Виноградова работает на станции по борьбе с болезнями животных, кого только не приходилось ей лечить: и знаменитую пуму Месси, и игуан, и змей, и обезьян. Был случай, когда срочная операция потребовалась аллигатору.

Конечно, все усатые и хвостатые остались живы и здоровы. Но к содержанию в домашних условиях диковинных питомцев некоторые специалисты относятся весьма скептически.

«Я считаю, что нельзя держать крупных хищников в доме. Обезьян, в принципе, давно держат. Еноты - сейчас очень модно, но они полную разруху приносят, это животные очень серьезные, адекватные, но хищные. Что у него в голове? Тут с кошкой-то не знаешь иногда, что происходит», - отметила заместитель главного врача станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

Хотя хвостатые могут очень много рассказать. Главное - научиться с ними общаться и слушать.

«Лучше бы они одни приходили, без хозяев, потому что с людьми сложнее, они начинают какие-то свои выводы делать, что-то им не так. А животные - им даже в глаза посмотришь, и уже понятно, что такое с ними», - рассказала Ирина Виноградова.

Свой профессиональный праздник сотрудники ветеринарной службы встретили на работе. Все торжества - после окончания трудового дня, ведь в первую очередь нужно лечить животных.

Вопреки распространенному мнению, ветеринария - очень обширная область. Лечение зверей - лишь вершина айсберга. Сотрудники лабораторий, фармацевты, зоотехники, ветсанэксперты - все продукты животного происхождения, которые появляются на столе, сначала проходят серьезную проверку тех же ветеринаров.

Так что в какой-то степени от этих людей зависит здоровье не только домашних любимцев, но и человека. А это дорогого стоит.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте