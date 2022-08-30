В зареченском детсаду пришлось вновь чинить крышу после ремонта

30.08.2022 | 15:05

Отец юного зареченца, воспитанника детского сада № 11, был вынужден обратиться в прокуратуру, чтобы в дошкольном учреждении починили крышу.

На личном приеме прокурора Пензенской области мужчина рассказал, что в кровле детсада, куда он водит ребенка, имеются сильные протечки. По заявлению зареченца была проведена проверка с привлечением специалистов.

Выяснилось, что в августе прошлого года в детсаду осуществлялся текущий ремонт кровли, однако осмотр помещений выявил наличие на потолке и стенах следов протечек, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к зданиям образовательных учреждений.

Как оказалось, ремонт кровли был выполнен без учета реального технического состояния здания.

«Благодаря мерам прокурорского реагирования уполномоченные органы незамедлительно организовали ремонт кровли, подрядчик выполнил работы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.