В зареченском детсаду пришлось вновь чинить крышу после ремонта

Отец юного зареченца, воспитанника детского сада № 11, был вынужден обратиться в прокуратуру, чтобы в дошкольном учреждении починили крышу.
На личном приеме прокурора Пензенской области мужчина рассказал, что в кровле детсада, куда он водит ребенка, имеются сильные протечки. По заявлению зареченца была проведена проверка с привлечением специалистов.
Выяснилось, что в августе прошлого года в детсаду осуществлялся текущий ремонт кровли, однако осмотр помещений выявил наличие на потолке и стенах следов протечек, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к зданиям образовательных учреждений.
Как оказалось, ремонт кровли был выполнен без учета реального технического состояния здания.
«Благодаря мерам прокурорского реагирования уполномоченные органы незамедлительно организовали ремонт кровли, подрядчик выполнил работы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Кто из команды Климанова не доработал?А глава не чего не знал?Только прокуратура может заставить работать чинушь?они сами не хотят?Отбывают номера на должностях