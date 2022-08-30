Сетевое издание|18+|Вторник|30 авг 2022|20:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Сосновоборске показали редкие растения в дендрарии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Анатолию Грезину знакомо каждое дерево, каждый кустарник, тем более многие из них мужчина вырастил своими руками. Заместитель директора лесного колледжа в Сосновоборске - один из кураторов дендрария. Над центральной аллеей парка трудился тоже он - засаживал липами.

«Мы боялись, что они не приживутся, выкапывали их в лесу, перенесли сюда. Красота бесподобная! За липой мы ухаживаем, когда идет поросль, обрезаем. А пчел здесь сколько - вы даже не представляете», - сообщил заместитель директора Пензенского лесного колледжа Анатолий Грезин (Сосновоборский район).

В этом году дендрарию исполняется 38 лет. Его заложили преподаватели и воспитанники учебного заведения в 1984-м. В парке насчитывается 150 видов редких растений, например кедр сибирский.

«В одном пучке - пять хвоинок, запах хвои бесподобный. В одной кедровой шишечке может быть до 120 кедровых орешков», - рассказал Анатолий Грезин.

Увидеть в одном месте флору Европы, российского Дальнего Востока, Северной Америки, Азии могут не только учащиеся колледжа - они проходят здесь практику. Территория открыта для туристов.

«Из-за границы ничего не привезено, мы приобретали в питомниках в пределах бывшего Советского Союза», - отметил и. о. директора Пензенского лесного колледжа Василий Данцер (Сосновоборский район).

Площадь дендрария - почти 10 гектаров.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте