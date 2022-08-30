В Сосновоборске показали редкие растения в дендрарии

30.08.2022 | 19:39

Анатолию Грезину знакомо каждое дерево, каждый кустарник, тем более многие из них мужчина вырастил своими руками. Заместитель директора лесного колледжа в Сосновоборске - один из кураторов дендрария. Над центральной аллеей парка трудился тоже он - засаживал липами.

«Мы боялись, что они не приживутся, выкапывали их в лесу, перенесли сюда. Красота бесподобная! За липой мы ухаживаем, когда идет поросль, обрезаем. А пчел здесь сколько - вы даже не представляете», - сообщил заместитель директора Пензенского лесного колледжа Анатолий Грезин (Сосновоборский район).

В этом году дендрарию исполняется 38 лет. Его заложили преподаватели и воспитанники учебного заведения в 1984-м. В парке насчитывается 150 видов редких растений, например кедр сибирский.

«В одном пучке - пять хвоинок, запах хвои бесподобный. В одной кедровой шишечке может быть до 120 кедровых орешков», - рассказал Анатолий Грезин.

Увидеть в одном месте флору Европы, российского Дальнего Востока, Северной Америки, Азии могут не только учащиеся колледжа - они проходят здесь практику. Территория открыта для туристов.

«Из-за границы ничего не привезено, мы приобретали в питомниках в пределах бывшего Советского Союза», - отметил и. о. директора Пензенского лесного колледжа Василий Данцер (Сосновоборский район).

Площадь дендрария - почти 10 гектаров.