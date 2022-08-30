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Общество

Пензенцу компенсируют моральный вред за недоставленное письмо

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Житель Пензы обратился в суд с иском к «Почте России» и выиграл дело.

Горожанин отправил ценным письмом финансовую отчетность в налоговую инспекцию по Первомайскому району. Однако корреспонденция была доставлена в ИФНС Ленинского района. Сотрудник инспекции позвонил отправителю и сообщил ему об этом.

Пензенец счел свои права потребителя нарушенными и решил наказать виновных. Служители Фемиды приняли его сторону.

«Судом установлено нарушение прав истца со стороны ответчика АО «Почта России» в лице филиала УФПС Пензенской области, выразившееся в недоставлении заказного письма с описью вложений по указанному истцом адресу, а также неполучением ответа на претензию, направленную им в адрес ответчика», - пояснили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В пользу пензенца взыскана компенсация морального вреда в размере 3 000 руб. и штраф в размере 1 500 руб. Решение вступило в законную силу.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

компенсация морального вреда в размере 3 000 руб
А он что из за недоставленного письма испытал моральные страдания?

Гость||

Адвокату больше заплатила , чем получила.


Имя: Гость
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