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Общество

На полях «Дамате» в Пензенской области стартовал сев озимых

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На полях крупнейшего производителя индейки в России группы компаний «Дамате» в Пензенской области начался сев озимых культур. В этом году агрохолдинг увеличит на 20% площадь под них.

Под сев выделено 10,4 тыс. га в Нижнеломовском, Вадинском, Спасском, Колышлейском, Мокшанском, Пачелмском, Пензенском районах.

Посевная компания началась 23 августа с Нижнеломовского, Колышлейского и Пензенского районов области и на данный момент охватила все вышеперечисленные территории.

К середине сентября необходимо выполнить запланированный объем работ, поэтому к посевной привлекли более 60 человек. На поля вышли 9 посевных комплексов, 11 единиц почвообрабатывающей техники, 20 тракторов, 14 автомобилей.

В Нижнеломовском районе планируется засеять озимыми свыше 3,6 тыс. га. Это почти треть от запланированного «Дамате» общего объема пшеницы.

Второй район по объему осенних полевых работ - Мокшанский. Там будет засеяно 2,8 тыс. га. В Пензенском районе под озимые выделено 1,9 тыс. га, в Вадинском - 1,3 тыс. га, в Колышлейском - 605 га, в Пачелмском - 278 га.

Перед началом осенней посевной провели все необходимые сезонные работы, подготовив почву и технику, и теперь растениеводы могут быть уверены в качестве кампании и ее технологических сроках.

В Пензенской области «Дамате» завершает расширение мощности проекта по выращиванию и переработке индейки до 207 тысяч тонн продукции в год. Растениеводство - одна из важнейших составляющих деятельности агрохолдинга. Компания расширяет посевные площади, чтобы обеспечить поголовье птицы качественными кормами собственного производства.

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