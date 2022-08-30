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Общество

Кинофест от «Ростелекома» посетили более 700 пензенцев

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В Пензе завершился второй фестиваль «Кинометрия», который проходил с 24 июля по 28 августа. Одним из организаторов кинопоказов выступил интернет-провайдер «Ростелеком».

Каждое воскресенье на большом экране горожане смотрели отечественные и зарубежные картины из коллекции видеосервиса Wink.

Заключительный сеанс фестиваля организаторы приурочили ко Дню российского кино. Гостям мероприятия представили фильм-биографию «Гагарин. Первый в космосе». Перед сеансом зрители послушали живую инструментальную музыку, поучаствовали в викторине и посмотрели шоу световых барабанов.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков вручил постоянным зрителям «Кинометрии» брендированные сувениры и промокоды на активацию подписки «Трансформер» в видеосервисе Wink.

«Увлекательный кинофест в этом году посетили более 700 человек. Посмотреть кино люди приезжали целыми семьями. Все сеансы завершались аплодисментами, значит зрителям понравились картины, которые мы отобрали из коллекции видеосервиса Wink. Огромное спасибо горожанам за интерес к мероприятию», - поблагодарил зрителей Василий Русаков.

В программу «Кинометрии» вошли шесть разножанровых фильмов: российские комедии «Семья года» и «Бабки», спортивная драма «Малышка на миллион», триллер «Королевская игра», семейная картина «Восточный ветер. Великий ураган» и кинобиография «Гагарин. Первый в космосе».

«Фестиваль «Кинометрия» стал для нас семейным праздником. Мы специально приезжали на сеансы пораньше, чтобы увидеть красивый закат, сфотографироваться на фоне природы и послушать музыку.

Все фильмы удачно подобраны. Особенно впечатлила картина «Гагарин. Первый в космосе». Драма с очень динамичным сюжетом и великолепной игрой актеров. Посмотрели ленту на одном дыхании. Спасибо организаторам за чудесные вечера. В следующем году обязательно приедем снова!» - поделился впечатлениями постоянный зритель фестиваля Глеб Никитин.

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