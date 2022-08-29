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Общество

Жители пятиэтажки на улице Мира отпраздновали ее 50-летие

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Глядя на дом, не скажешь, что ему уже пятьдесят лет. Жители пятиэтажки на улице Мира, 27, делают все, чтобы их хрущевка, возведенная полвека назад, выглядела как новостройка. На праздник, посвященный юбилею ЖСК «Зенит», пригласили и соседей.

«Мы все здесь живем дружно, у нас четыре кооперативных дома. Тем домам чуть раньше исполнилось 50 лет, а нам в этом году. Вместе мы участвовали в программе «Комфортная городская среда», благоустроили наш дом, было привлечено бюджетных средств более шести миллионов. Отличная детская площадка, здесь играют дети практически со всего микрорайона», - сообщила заместитель председателя ЖСК «Зенит» Нина Селиверстова.

Дом № 27 был построен работниками одного из пензенских заводов. Валентина Степанова в числе первых получила ключи от квартиры в многоэтажке на Западной Поляне.

«С тех пор как заселились, мы сразу освоили всю нашу территорию. Засадили ее цветами, деревьями, чтобы было у нас красиво, и с тех пор занимаемся все время озеленением», - рассказала жительница дома № 27 на ул. Мира Валентина Степанова.

Поддерживают в хорошем состоянии и свою недвижимость. Отремонтировали фасад, кровлю, привели в порядок коммуникации.

За активную гражданскую позицию члены правления ЖСК получили грамоты из рук главы администрации Первомайского района.

«Время прошло незаметно. Повзрослели новоселы, выросли их дети, а сейчас, я уверена, пополняют ваши квартиры внуки и правнуки. Менялись у вас председатели ЖСК, но вам везло, они всегда были грамотными, ответственными, добросовестными», - отметила глава администрации Первомайского района г. Пенза Лидия Белякова.

Музыкальным подарком для юбиляров стало выступление известной в городе исполнительницы эстрадных песен Ольги Козыревой. На летний опен-эйр представителей старшего поколения юные жители домов на улице Мира смотрели со стороны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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