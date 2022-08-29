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Общество

В сквере у «Афганских ворот» собрались представители спецназа

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Недалеко от здания городской администрации звучал военный оркестр. В сквере у мемориала «Афганские ворота» люди в погонах исполняли гимн страны.

Свой праздник отметили представители спецназа внутренних войск. Ветераны и действующие сотрудники выстроились в одну шеренгу. Десятки человек пришли, чтобы отметить торжество вместе с товарищами по оружию.

«В этом году это значимая дата, потому что 29 декабря этого года будет 45-летие образования отряда «Витязь». По сути, в этом году силы спецназа внутренних войск, а теперь и Росгвардии отмечают свой юбилей. Отряд спецназа «Витязь» - это основатель, родоначальник спецназа внутренних войск», - сообщил представитель Ассоциации ветеранов подразделений «Витязь» в г. Пензе Андрей Цыцонков.

Михаил Бибин служил в элитном подразделении полтора года, то время вспоминает с гордостью.

«Подготовка сложнейшая, изнурительные тренировки, все это сказывается на характере. Ребята становятся братьями - и спину прикроют, на них можно положиться во всем», - подчеркнул ветеран спецназа.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в локальных войнах. А затем представителей спецназа пригласили на показательные выступления кинологов Росгвардии.

За все время существования спецназа внутренних войск в подразделении служили сотни уроженцев Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

зачем они нужны, я их кормлю на свои налоги а они тут позируют

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