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Общество

В Приэльбрусье появилась гора с названием Пенза

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Участники экспедиции на Кавказ были в пути почти сутки. Вернулись пензенцы уставшие, но довольные. Спасатели и альпинисты ездили в Приэльбрусье для того, чтобы там появилась гора с названием Пенза. Безымянную вершину высотой 3 814 метров нужно было покорить и оставить особый знак.

Участники поездки рассказали, как все получилось.

«Экспедиция прошла четко по плану. Даже не ожидали. У нас остался один резервный день, мы его использовали на прибытие. 23-24-е - это у нас было прибытие, поднятие наверх, разбитие базового лагеря, 25-го разведка, 26-го совершили восхождение», - отметил руководитель экспедиции Александр Стульников.

По словам альпиниста Андрея Денисевича, места красивейшие, погода благоволила пензенцам, однако подъем на высоту в почти четыре километра все равно оказался непростым.

«Подходы показались тяжелыми. Переход на перевал Балык довольно сложный, каменистый. И когда по гребню проходили, там уже понадобилась нам альпинистская техника. Мы не ждали, что такое будет», - сообщил Андрей Денисевич.

Расположена вершина в ущелье Кыртык, недалеко от перевала Балык. На картах горы Пензы пока нет. Процедура оформления достаточно сложная и длительная. Но в том, что теперь она пройдет успешно, сомнений нет.

Экспедиция на Кавказ была посвящена юбилею поисково-спасательной службы и грядущему 360-летию города.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Каждая деревня будет оставлять по такой хрени на горе и прощай природные красоты...

Гость||

"На картах горы Пензы пока нет."

Американцы не признают. Надо было назвать Вашингтон.

Гость||

Гость писал(a):

Каждая деревня будет оставлять по такой хрени на горе и прощай природные красоты...
Глупость и ограниченность некоторых жителей региона просто поражает. На Рейсхтаге "Мы из Пензы" видел весь мир. Но назвать гору Пензой, некоторые, умственно ограниченные, считают "хренью". Неужели такие душевно больные считают Пензу "каждой деревней"? Неужели каждый, кто может нажать на кнопки клавиатуры или влажным пальчиком набрать текст на смартфоне, может писать всякие гадости на этом портале? Здесь вообще модераторы есть или каждый может испражняться в силу своих физиологических возможностей?

Гость||

Каждая деревня будет оставлять по такой хрени на горе и прощай природные красоты... Между г. Белинский и с. Волчково есть гора Кавказ!Красота природная от этого не испортилась

Имя: Гость
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