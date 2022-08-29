В Приэльбрусье появилась гора с названием Пенза

29.08.2022 | 19:12

Участники экспедиции на Кавказ были в пути почти сутки. Вернулись пензенцы уставшие, но довольные. Спасатели и альпинисты ездили в Приэльбрусье для того, чтобы там появилась гора с названием Пенза. Безымянную вершину высотой 3 814 метров нужно было покорить и оставить особый знак.

Участники поездки рассказали, как все получилось.

«Экспедиция прошла четко по плану. Даже не ожидали. У нас остался один резервный день, мы его использовали на прибытие. 23-24-е - это у нас было прибытие, поднятие наверх, разбитие базового лагеря, 25-го разведка, 26-го совершили восхождение», - отметил руководитель экспедиции Александр Стульников.

По словам альпиниста Андрея Денисевича, места красивейшие, погода благоволила пензенцам, однако подъем на высоту в почти четыре километра все равно оказался непростым.

«Подходы показались тяжелыми. Переход на перевал Балык довольно сложный, каменистый. И когда по гребню проходили, там уже понадобилась нам альпинистская техника. Мы не ждали, что такое будет», - сообщил Андрей Денисевич.

Расположена вершина в ущелье Кыртык, недалеко от перевала Балык. На картах горы Пензы пока нет. Процедура оформления достаточно сложная и длительная. Но в том, что теперь она пройдет успешно, сомнений нет.

Экспедиция на Кавказ была посвящена юбилею поисково-спасательной службы и грядущему 360-летию города.