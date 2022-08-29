Работник «Русмолко» занял 1-е место на конкурсе профмастерства

29.08.2022 | 12:54

Сотрудник «Русской молочной компании» Андрей Белоглазов занял первое место на XVI Всероссийском конкурсе профмастерства среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Он показал лучшие результаты по итогам четырех этапов.

Белоглазов стал победителем в номинации «Лучшие производственные показатели по воспроизводству». Работнику вручили денежный приз.

Мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, проходило в Ижевске с 16 по 18 августа. Участники обменивались опытом, повышали профессиональное мастерство.

Конкурс проводится раз в два года, он собирает операторов по искусственному осеменению КРС, занявших призовые места на региональных отборочных этапах. В этом году за звание лучшего по профессии в десяти номинациях состязались 96 осеменаторов из 60 регионов страны.

Программа разделена на четыре этапа. На первом участники работали в лаборатории, затем комиссия оценила их теоретические знания по воспроизводству. На следующих этапах специалисты подготовили коров к осеменению: провели визуальный осмотр животного, а также ректальное исследование на наличие патологий для допуска животных к осеменению.

Кроме этого, на всех этапах осеменаторы вели необходимую документацию, которая также оценивалась. После всех этапов комиссия подсчитала баллы участников и назвала победителя.

Андрей Белоглазов работает оператором по искусственному осеменению в ООО «Пачелмское хозяйство», молочном комплексе на 7 000 голов дойного стада в с. Аршиновка. Там содержится высокопродуктивный скот голштинской породы, установлено оборудование от ведущих мировых производителей, внедрены передовые животноводческие технологии.

В 2016 году Андрей занял первое место в областном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист по искусственному осеменению».