Пензенцев возмутило отсутствие освещения в сквере 40-летия Победы

29.08.2022 | 18:49

Лишь днем информация о пензенских заводах, которые в годы Великой Отечественной войны работали на оборону страны, доступна. Но после захода солнца узнать о подвиге тружеников тыла уже нельзя. Сквер 40-летия Победы погружается во тьму.

Видео в редакцию 11 канала прислал телезритель. Его возмутило отсутствие освещения у стелы, установки которой представители власти и жители региона так долго добивались. И вот в прошлом году президент страны подписал указ о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Событие отмечали с размахом.

А теперь к стеле приходят только днем. Однако темнота не единственная проблема, о которой говорят местные жители.

«Там по плану дорожка должна быть, столбы стоят осветительные - асфальта нет. Обещали скамейки - скамеек нет. Что-то они до конца не довели. Денег не хватило?» - возмутился житель г. Пензы Владимир Тимофеевич.

Пользователей интернета тоже волновала судьба арбековского парка. Они писали об этом в социальных сетях. В группе «Черный список Пенза» появился ответ представителей городских властей.

«По благоустройству сквера 40-летия Победы уже выполнены работы первого этапа. Изначально выполнение всего комплекса работ было запланировано провести в два этапа. Следуя этому плану, вопросы организации электроснабжения стелы и подключения видеокамер будут решаться именно на втором этапе строительства», - говорится в сообщении.

Проектно-сметную документацию разработают до конца года. Сроки благоустройства территории станут известны после финансирования проекта, ориентировочно в 2023-м.