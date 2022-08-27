На пензенских дачах приступили к сбору картофеля

27.08.2022 | 20:00

В Пензенской области приступили к сбору урожая второго хлеба. На дачах высаживаются десанты - кто копает, кто собирает, кто ботву вывозят. Если соток мало, можно управиться за полдня.

«Средне. На жизнь хватит», - подсчитал дачник Александр Евграфов.

Сергей Тонкошкуров в СНТ «Строитель» считается одним из самых «подкованных», опыт - почти вся жизнь. Овощи, фрукты и ягоды выращивает, тщательно подбирая сорта. Но картофель, несмотря на любовь и заботу, все же не порадовал: урожай - в два раза меньше прошлогоднего. Обычно на сбор выходят большой семьей, в этот раз управились вдвоем с супругой.

«Встаем по холодку в половине пятого, потихоньку за четыре дня все выкопали. В хороший год собираем около 400 ведер», - рассказал дачник.

На рынках второй хлеб еще не в изобилии, мало кто предлагает ведрами крупные и средних размеров клубни. Просят 40 рублей за килограмм, но могут уступить.

«Хорошая в этом году. Перец, помидоры, огурцы - все свое», - отметила продавец из Степановки.

Итоги подводить рано - сбор урожая еще в разгаре. Но в целом местные земледельцы довольны: год выдался непростой, весна нестабильная, лето под конец измучило зноем, а все же есть что положить на хранение в подвал. Даже на продажу кому-то хватает.