Пензенские школьники выступят на фестивале КВН в Анапе

26.08.2022 | 20:55

Детская команда КВН под названием «Набор слов» готовится к сентябрьскому фестивалю «Клуба веселых и находчивых», который состоится в Анапе. Ученики школы № 20 заслужили право представлять регион на празднике юмора благодаря победе на Кубке губернатора области и чемпионству в Пензенской юниор-лиге.

«У ребят там не будет предварительной редактуры. Мы приезжаем с заранее готовым выступлением (оно должно быть по хронометражу до четырех минут), показываем свое выступление и ждем результатов, которые огласит коллегия редакторов. Согласно этим результатам мы можем попасть на гала-концерт», - сообщил директор официальной лиги КВН «Сура» Михаил Кичатов.

Другой вариант - получить возможность участвовать в телевизионной версии детского КВН.

У шутников есть и шанс оказаться во Всероссийской юниор-лиге, но для этого необходимо как следует подготовиться. Помогать пензенским школьникам будут известные представители «Клуба веселых и находчивых». Например, Владимир Железнов - член команды «Сурский край», игры которой демонстрируют в эфире центрального телевидения.

«Как показывает практика, у нас в регионе дети не отстают от взрослых, так же выдают смешной юмор. Залы собираем разные, и взрослые, и молодежь приходят на детский КВН», - рассказал редактор официальной лиги КВН «Сура» Владимир Железнов.

Александр Токарев учится в лицее № 55, а не в школе № 20, однако на его имя билет к Черному морю тоже заказан. Мальчика пригласили в команду, чтобы ее усилить.

«В КВН я начал играть недавно, месяц назад был мой первый сезон - музыкальный Кубок губернатора. Меня позвал мой друг, очень это все затянуло и понравилось. Теперь хочется продолжать заниматься этим», - поделился член школьной команды КВН «Набор слов» Александр Токарев.

«Мы попробуем «вывезти» наше выступление за счет музыкальных номеров, танцев», - подчеркнул капитан школьной команды КВН «Набор слов» Никита Голованов.

Шутки нужно еще написать. Времени на подготовку материала не так много - фестиваль пройдет с 12 по 19 сентября. Школьная команда из Пензы отправляется на него впервые. Это событие можно назвать стартом развития детского КВН в регионе.