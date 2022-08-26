15-летний пензенец лишился матери и оказался предан отцом

26.08.2022 | 13:33

От 15-летнего подростка отказался отец и отправил его в Пензенскую область. Мужчина счел сына обузой после смерти жены.

Судьбой мальчика занялась уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова.

После смерти матери отец и его родственники выписали ребенка из квартиры в Москве и купили подростку билеты на автобус до Пензенской области. Заботу о школьнике взяла на себя его бабушка по линии умершей родительницы, а пенсию по потере кормильца до сих пор получает отец.

«Вчера созвонилась с так называемым отцом и убеждала его или взять ребенка к себе, или дать согласие на опеку бабушке. Но он заявил: «Лишайте меня родительских прав и подавайте на алименты. Сын мне не нужен», - написала детский омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас бабушка и ее соседи помогают подростку пережить предательство отца. Прокурору Москвы направлено обращение о факте нарушения прав ребенка.