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Общество

15-летний пензенец лишился матери и оказался предан отцом

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От 15-летнего подростка отказался отец и отправил его в Пензенскую область. Мужчина счел сына обузой после смерти жены.

Судьбой мальчика занялась уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова.

После смерти матери отец и его родственники выписали ребенка из квартиры в Москве и купили подростку билеты на автобус до Пензенской области. Заботу о школьнике взяла на себя его бабушка по линии умершей родительницы, а пенсию по потере кормильца до сих пор получает отец.

«Вчера созвонилась с так называемым отцом и убеждала его или взять ребенка к себе, или дать согласие на опеку бабушке. Но он заявил: «Лишайте меня родительских прав и подавайте на алименты. Сын мне не нужен», - написала детский омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас бабушка и ее соседи помогают подростку пережить предательство отца. Прокурору Москвы направлено обращение о факте нарушения прав ребенка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ну и падаль этот "отец"!

Гость||

И нафига нам это знать? Чужие грязные сплетни, прочитала, как в говне испачкалась.

Гость||

А что так просто ребенка выписать ?

Гость||

Таких папаш пруд пруди, просто матери тянут одни детей и живы пока.

Гость||

Гость писал(a):

А что так просто ребенка выписать ?
За деньги можно всё. Особенно, в Москве.

Гость||

А нанять адвоката чтоб отстаивал права подростка на собственность и незаконную выписку из квартиры Столярова не хочет? Опять очередной пустой блаблабла показушечный бабий трёп.

Гость||

Без отца ребёнок полсироты,а вот без матери полная сирота. Папашам только свой "хвост" пристроить,а за детей душа не болит. Кукушкины мужья.

Гость||

Слабо Столяровой разобраться с отцом по Закону? Кроме разговоров по телефону ничему так и не научилась до старости лет?

Гость||

С чего вдруг пенсию по потере кормильца отец получает? Почему счёт на имя сына не открыли? У мальчика уже, наверное, и паспорт есть.

Гость||

Лишить эту сволочь родительских прав. Пусть и сын ничего должен не будет, когда папаша срать под себя начнет.

Гость||

Парень держись! Лучше как можно раньше узнать, что твой близкий родственник тварь. Это жизнь. У тебя всё будет хорошо. Ты сможешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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