Общество

В Пензенской области планируют собрать рекордный урожай

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«Мы планируем собрать чуть более 3 миллионов тонн зерновых и сможем этот урожай полностью сохранить», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

В 2017 году, который аграрии считают последним наиболее удачным, показатель по зерновым был 2 миллиона 300 тысяч тонн. Теперь рукой подать до очередного рекорда. Обмолот зерновых и зернобобовых культур на полях Пензенской области близится к завершению. Обработана 651 тысяча гектаров.

«Сбор составил 2 642 000 тонн. Урожайность сохраняется высокой, около 41 центнера с гектара. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по урожайности», - отметил Роман Калентьев.

Озимой пшеницы собрано 1 млн 654 тысячи тонн, ячменя - 395 тысяч тонн. В целом на 76% площадей обмолот завершен.

«Кроме того, приступили к уборке масличных культур. Чуть позже начнем заниматься нашей самой любимой культурой - сахарной свеклой», - рассказал Роман Калентьев.

По прогнозам специалистов минсельхоза, масштабы урожая 2022 года позволят загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, животноводства - сбалансированными кормами, а излишки - они наверняка будут внушительными - направить на экспорт.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Планируют… нюню

Гость||

Каждый год одно и тоже уражайность ростет производительльность рост экономика не подняли и часам ростет все развивается только цены на продукты и прочее росту. Вам самим не смешно за чем ее смешить она и так смешная

Гость||

Россия. Не удивлюсь если к Новому Году цена на хлеб взлетит и тогда уже покажут совсем другой репортаж

Гость||

Было бы очень странно, если бы при такой погоде да не собрали. Только почему-то цены все выше, хотя урожая все больше. У кого такой аппетит? У сельхозников, или у торгашей?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.08.2022 19:45|

Россия. Не удивлюсь если к Новому Году цена на хлеб взлетит и тогда уже покажут совсем другой репортаж

Конечно, покажут. Потому что теперь на нашем балансе будет ДНР, ЛНР, Запорожью уже помогаем, кто еще к этому списку присоединится - увидим. Но легче нам точно не становится, и дешевле жизнь не будет.

Гость||

Так на мероприятие всем известие все больше бабла идёт и конца не видно! Так что все будет дороже и хуже с каждым днём

Гость||

Пока будет существовать эта "базарная" экономика в стране простой народ будет жить всё хуже и хуже.

Гость||

У нас столько элеваторов есть , чтобы 3 млн.тонн хранить? Или же вы все хорошее зерно на экспорт гоните? А нам хлеб из фуража. Хвальбуны

Имя: Гость
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