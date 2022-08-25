В Пензенской области планируют собрать рекордный урожай

25.08.2022 | 19:24

«Мы планируем собрать чуть более 3 миллионов тонн зерновых и сможем этот урожай полностью сохранить», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

В 2017 году, который аграрии считают последним наиболее удачным, показатель по зерновым был 2 миллиона 300 тысяч тонн. Теперь рукой подать до очередного рекорда. Обмолот зерновых и зернобобовых культур на полях Пензенской области близится к завершению. Обработана 651 тысяча гектаров.

«Сбор составил 2 642 000 тонн. Урожайность сохраняется высокой, около 41 центнера с гектара. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по урожайности», - отметил Роман Калентьев.

Озимой пшеницы собрано 1 млн 654 тысячи тонн, ячменя - 395 тысяч тонн. В целом на 76% площадей обмолот завершен.

«Кроме того, приступили к уборке масличных культур. Чуть позже начнем заниматься нашей самой любимой культурой - сахарной свеклой», - рассказал Роман Калентьев.

По прогнозам специалистов минсельхоза, масштабы урожая 2022 года позволят загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, животноводства - сбалансированными кормами, а излишки - они наверняка будут внушительными - направить на экспорт.