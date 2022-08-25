В детских поликлиниках Пензы появились новые массажные столы

Более 1 млн рублей составляет стоимость массажного оборудования, которым оснастили детские поликлиники Пензы.
Массаж часто назначают детям разного возраста. Это одна из наиболее востребованных и эффективных процедур, которую проходят как для профилактики, так и для лечения различных патологий.
Новое оборудование представляет собой массажные столы-кушетки с гидроприводом. Для удобства каждый стол снабжен каркасными опорами для стационарного размещения и колесами для перемещения.
Благодаря регулируемой высоте стола, подголовника и подлокотников процедура станет более комфортной и для маленьких пациентов, и для специалистов.
«Средства на покупку массажного оборудования выделены из средств фонда обязательного медицинского страхования», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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