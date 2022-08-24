Журнал «Чердобряк» устроил праздник для юных пензенцев

24.08.2022 | 21:14

«Чердобряк» собрал друзей по особенному поводу - журнал для детей отмечает восьмилетие со дня своего основания. В честь такой даты у «Дома офицеров» члены редакции, а также участники творческих коллективов устроили праздник под открытым небом для всех жителей микрорайона.

«Мы подготовили тематические площадки по рубрикам нашего журнала, и на каждой площадке будут ждать интересные задания, приключения и в конце - сюрприз», - рассказала главный редактор журнала «Чердобряк» Марина Танцырева.

Все ребята отправились в большое путешествие. Например, на одной из станций была задача смастерить воздушный шар: пассажирская корзина - бумажный стаканчик, стропы - пластиковые трубочки. В роли конструкторов-сборщиков выступили юные жители города.

На другой станции ребята могли вдоволь пошуметь. Музыкальные инструменты, с которыми обычно не разрешают баловаться, были в полном распоряжении детей, и каждый играл как мог.

За восемь лет журнал для детей «Чердобряк» стал одним из самых популярных в стране. Теперь у некоторых героев появляются свои сюжетные линии. Например, в этом году редакция приступила к выпуску «Агентства «Филчер» - детективного издания для самых маленьких.