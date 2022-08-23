Одну из вершин в Приэльбрусье планируют назвать Пензой

23.08.2022 | 19:38

На Кавказе появится своя Пенза - так планируют назвать одну из вершин в Приэльбрусье. Пока она безымянная, значится просто как высота 3814. Отряд из семи человек должен подняться без малого на четыре километра и донести до конструкцию вершины.

«Здесь есть колба для записки - она герметичная, крышка снимается, отворачивается. Записка пишется на месте, наверху: группа зашла на вершину такого-то числа», - сообщил руководитель экспедиции Александр Стульников.

Путешествием на Кавказ хотят отметить 30-летие образования российской (следовательно, и пензенской) поисково-спасательной службы и грядущее 360-летие города. Покорять безымянную гору отправится сводный отряд спасателей и альпинистов.

«Для меня высота, может быть, несложная, а те задачи, которые возлагаются на нас, добавляют ответственности и определенной тревоги, потому что вдруг непогода будет и мы не сможем подняться», - отметил участник экспедиции Андрей Денисевич.

30 лет назад пензенский отряд состоял из 17 человек, теперь их 70, так что участие нескольких сотрудников в экспедиции не оставит Пензу без спасателей.

«Хотелось бы вам пожелать легких рюкзаков, хорошей погоды и удачной горы, здоровья», - напутствовал заместитель начальника Пензенского пожарно-спасательного центра Геннадий Кабанов.

На будущей вершине Пенза планируют поднять три флага: России, области и поисково-спасательной службы. До Кавказа отряд доедет на автомобиле. Все необходимое везут с собой - рюкзаки участников экспедиции весят по 30-40 килограммов. Путешествие продлится больше недели.