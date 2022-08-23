Фестиваль «Зубриловские жемчужины» собрал гостей со всей страны

23.08.2022 | 20:25

Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Мурманск, Тамбов, Саратов - География участников фестиваля-погружения «Зубриловские жемчужины» год от года расширяется. Людей влечет в тамалинскую усадьбу настоящая русская душа.

«Этот праздник интересен людям разных поколений, созданы все условия», - рассказала заместитель главы администрации Тамалинского района Елена Лазарева.

Формат фестиваля позволяет соприкоснуться с историей и бытом жителей Зубрилова XVII-XVIII веков, попробовать старорусские гастрономические изыски, например голицынскую ушицу. А еще можно увидеть место, где будущий баснописец Иван Андреевич Крылов проникся идеей создания своей знаменитой «Свиньи под дубом».

«Было огромное дерево, его убило грозой, убрали, но на месте этого дуба появился молодой дубок. Мы считаем, что это настоящий памятник природы», - отметила Елена Лазарева.

Жемчужины фестиваля - имена известных людей, с которыми связаны Тамалинский район и сама усадьба «Зубрилово»: князья Голицыны, художник Виктор Борисов-Мусатов, писатель Евгений Белякин и другие. В рамках праздника ежегодно проводятся ярмарка произведений народных умельцев и концерт солистов и творческих коллективов.