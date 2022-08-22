Житель Пензенской области заплатил алименты выигрышем в лотерею

Житель Бессоновского района сократил долг перед ребенком благодаря счастливому случаю.
32-летний мужчина, задолжавший по алиментам 600 тысяч рублей, недавно устроился на работу и начал выплачивать деньги. Процесс резко ускорился после того, как он купил лотерейный билет и выиграл 200 тысяч.
«Слова «кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку» из всеми любимой комедии Леонида Гайдая едва не стали пророческими для должника. Но воспользоваться деньгами он не смог», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.
Крупный выигрыш зачислили на счет сельчанина, арестованный приставом-исполнителем. Поступившие в банк средства были списаны как погашение части задолженности по алиментам.
«В преддверии Дня знаний деньги своевременно распределены и перечислены. Они окажутся хорошей помощью в подготовке к школе», - резюмировали в пресс-службе ведомства.
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Мужик, играй ищщо