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Общество

Житель Пензенской области заплатил алименты выигрышем в лотерею

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Житель Бессоновского района сократил долг перед ребенком благодаря счастливому случаю.

32-летний мужчина, задолжавший по алиментам 600 тысяч рублей, недавно устроился на работу и начал выплачивать деньги. Процесс резко ускорился после того, как он купил лотерейный билет и выиграл 200 тысяч.

«Слова «кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку» из всеми любимой комедии Леонида Гайдая едва не стали пророческими для должника. Но воспользоваться деньгами он не смог», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Крупный выигрыш зачислили на счет сельчанина, арестованный приставом-исполнителем. Поступившие в банк средства были списаны как погашение части задолженности по алиментам.

«В преддверии Дня знаний деньги своевременно распределены и перечислены. Они окажутся хорошей помощью в подготовке к школе», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Мужик, играй ищщо

Гость||

Таперя ишшо больше будет должОн))))

Гость||

интересно, сколько денег он потратил на билеты до выигрыша? тыщ 500?

Гость||

еще налог заплатит

Имя: Гость
Комментарий:

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