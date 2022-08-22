Юным пензенцам рассказали о символах государства

22.08.2022 | 19:40

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова отметили День государственного флага. На площадке перед входом в главное книгохранилище региона организовали большую программу патриотической направленности.

«Такие мероприятия обязательно нужны детям. Во-первых, они узнают нашу историю, во-вторых, узнают символы государства, становятся патриотами, начинают ее любить, ценить и понимать, насколько важна для нас Родина как единое государство, насколько важны символы государства, которыми мы должны гордиться», - отметила сотрудница библиотеки Галина Спицына.

Игра в форме квеста прошла на свежем воздухе и в здании библиотеки. На одной из станций детям объяснили, в чем отличие государственного языка от родного, например татарского или мордовского.

Далее юные пензенцы вновь вышли на улицу, где продолжили демонстрировать свои познания в российской символике. Ученик гимназии № 44 Иван Сидоров внимательно слушал преподавателей, когда те рассказывали о флаге.

«Он имеет три цвета. Белый обозначает чистоту, синий - цвет Богоматери, а красный цвет обозначает державу», - пояснил житель Пензы.

«Правильным будет введение озвучивания гимна в школе, различные речевки. Все, что было в нашем детстве - линейки, поднятие флагов, - это очень актуально», - подчеркнула жительница Пензы Елена Сидорова.

Гости праздника сразились в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях, получили подарки и, главное, знания, которыми должен обладать каждый гражданин великой страны.