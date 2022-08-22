Общество

Юным пензенцам рассказали о символах государства

Печать
Telegram

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова отметили День государственного флага. На площадке перед входом в главное книгохранилище региона организовали большую программу патриотической направленности.

«Такие мероприятия обязательно нужны детям. Во-первых, они узнают нашу историю, во-вторых, узнают символы государства, становятся патриотами, начинают ее любить, ценить и понимать, насколько важна для нас Родина как единое государство, насколько важны символы государства, которыми мы должны гордиться», - отметила сотрудница библиотеки Галина Спицына.

Игра в форме квеста прошла на свежем воздухе и в здании библиотеки. На одной из станций детям объяснили, в чем отличие государственного языка от родного, например татарского или мордовского.

Далее юные пензенцы вновь вышли на улицу, где продолжили демонстрировать свои познания в российской символике. Ученик гимназии № 44 Иван Сидоров внимательно слушал преподавателей, когда те рассказывали о флаге.

«Он имеет три цвета. Белый обозначает чистоту, синий - цвет Богоматери, а красный цвет обозначает державу», - пояснил житель Пензы.

«Правильным будет введение озвучивания гимна в школе, различные речевки. Все, что было в нашем детстве - линейки, поднятие флагов, - это очень актуально», - подчеркнула жительница Пензы Елена Сидорова.

Гости праздника сразились в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях, получили подарки и, главное, знания, которыми должен обладать каждый гражданин великой страны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

Хорошо хоть флаг с головой мужика убрали с площади Ленина...

Гость||

Смысл?

Гость||

Я как то спросил у студентов ПГУ в маршрутке снопы каких растений изображены на гербе города ( у них нашивки были на форме) и они не знали...

Гость||

Маловато поцреатизьму.Надо больше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте