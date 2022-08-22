В Пензенской области будут искать нелегальных работников

22.08.2022 | 10:02

В Пензенской области уровень неформальной занятости населения намерены снижать с помощью информационных мероприятий и заседаний. С 1 октября по 1 ноября 2022 года в регионе пройдет тематический месячник.

Распоряжение о его организации подписал 17 августа председатель правительства Николай Симонов.

Запланированы выезды в места массовой торговли, ремонта и техобслуживания транспортных средств и пунктов питания в целях выявления граждан, работающих без оформления трудовых отношений. В первую очередь проверки будут проводить в центральных частях городов и районных центров.

Кроме того, в перечне мероприятий значатся:

- информационно-разъяснительная работа с населением и работодателями (рассказывать будут о преимуществах официального трудоустройства и негативных последствиях неформальной занятости, о социальной значимости полной и своевременной уплаты налогов и сборов);

- заседания муниципальных межведомственных комиссий и рабочих групп по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости;

- профилактическая работа с нанимателями, предоставляющими в налоговую «нулевую» отчетность по страховым взносам и выплачивающими среднемесячную зарплату ниже МРОТ;

- разъяснение субъектам малого предпринимательства налогового законодательства;

- мониторинг снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений;

- заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

- подготовка листовок, брошюр, буклетов;

- работа телефонов горячей линии и виртуальных приемных по вопросам легализации трудовых отношений и зарплат «в конвертах».