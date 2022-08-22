Общество

В Пензенской области будут искать нелегальных работников

Печать
Telegram

В Пензенской области уровень неформальной занятости населения намерены снижать с помощью информационных мероприятий и заседаний. С 1 октября по 1 ноября 2022 года в регионе пройдет тематический месячник.

Распоряжение о его организации подписал 17 августа председатель правительства Николай Симонов.

Запланированы выезды в места массовой торговли, ремонта и техобслуживания транспортных средств и пунктов питания в целях выявления граждан, работающих без оформления трудовых отношений. В первую очередь проверки будут проводить в центральных частях городов и районных центров.

Кроме того, в перечне мероприятий значатся:

- информационно-разъяснительная работа с населением и работодателями (рассказывать будут о преимуществах официального трудоустройства и негативных последствиях неформальной занятости, о социальной значимости полной и своевременной уплаты налогов и сборов);

- заседания муниципальных межведомственных комиссий и рабочих групп по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости;

- профилактическая работа с нанимателями, предоставляющими в налоговую «нулевую» отчетность по страховым взносам и выплачивающими среднемесячную зарплату ниже МРОТ;

- разъяснение субъектам малого предпринимательства налогового законодательства;

- мониторинг снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений;

- заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

- подготовка листовок, брошюр, буклетов;

- работа телефонов горячей линии и виртуальных приемных по вопросам легализации трудовых отношений и зарплат «в конвертах».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

В ПЕНЗЕ ВЕЗДЕ В ОСНОВНОМ НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!!! БОЛЬШЕ ПРОВЕРОК И НАКАЗАНИЙ !!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте