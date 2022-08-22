Общество

«Пензавтодору» поручили содержание зеленых насаждений

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В Пензе определена организация, которая будет заниматься содержанием зеленых насаждений. Соответствующее постановление подписал 17 августа глава городской администрации Александр Басенко.

Согласно документу, размещенному на сайте мэрии, полномочия возложили на МБУ «Пензавтодор». Его сотрудникам предстоит ухаживать за деревьями и кустарниками (в том числе своевременно удалять сухие и аварийные ветви и стволы), цветниками и газонами, расположенными на муниципальной территории.

Ранее содержанием зеленых насаждений занималось МУП «Зеленхоз». 28 апреля было подписано постановление о его ликвидации, а 24 мая этот документ отменили.

«Пензавтодор» появился в начале 2022 года после реорганизации и преобразования МУП «Пензадормост». Цели деятельности нового учреждения - благоустройство и озеленение территории города, строительство, ремонт и содержание автодорог общего пользования, местного значения и элементов обустройства в границах Пензы, а также содержание гидротехнических сооружений.

Учредителем «Пензавтодора» названо муниципальное образование город Пенза, полномочия по управлению будет осуществлять городское управление ЖКХ, оно же станет главным распорядителем бюджетных средств.

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Гость||

Лисе поручили сторожить курятник.

Гость||

Пропали зелёные насаждения!

Гость||

Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник....

Какая бы была польза городу, если бы губернатор упразднил никчёмную администрацию города

Гость||

Зачем эти многоходовки: отменили, преобразовали, переименовали? Что они там опять мутят эти чинухи? Работы как не было , так и нет, а постановления пачками кропают, басенка строчит и строчит, не читая , тьфу!

Гость||

Конец зеленым насаждениям города! Это все равно что лесорубам приказать охранять леса.Как же достала это не компетентная чиновничья дурь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.08.2022 09:20|

Зачем эти многоходовки:

Как зачем? Вполне вероятно, надо для кого-то рабочие места организовать, бюджетные денежки попилить.

Имя: Гость
Комментарий:

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