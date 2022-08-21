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Общество

Пензенская область примет факельную эстафету

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В Пензенской области анонсировали масштабное мероприятие «Бег гармонии». Оно пройдет с 7 по 10 сентября.

«Бег гармонии» - факельная эстафета. Участники несут «факел гармонии» по дорогам РФ.

«В 2022 году эстафета пройдет в европейской части страны и в Сибири», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, приобщение граждан к занятиям спортом и установление дружеских и культурных связей между жителями разных регионов, представителями различных национальностей.

В этом году участники эстафеты хотят собрать детские рисунки, посвященные гармонии и дружбе, следуя по маршруту движения. Их затем намерены передать через волонтеров детям Донецка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

факельная эстафета.
А от кого приняли фЕкальную эстафету? Весь город как древний туалет...

Гость||

Гость писал(a):

А от кого приняли фЕкальную эстафету? Весь город как древний туалет...
Основоположники.

Гость||

Шествие наверное.

Гость||

Главное в провалы не попасть.

Имя: Гость
Комментарий:

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