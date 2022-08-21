Пензенская область примет факельную эстафету

21.08.2022 | 11:54

В Пензенской области анонсировали масштабное мероприятие «Бег гармонии». Оно пройдет с 7 по 10 сентября.

«Бег гармонии» - факельная эстафета. Участники несут «факел гармонии» по дорогам РФ.

«В 2022 году эстафета пройдет в европейской части страны и в Сибири», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, приобщение граждан к занятиям спортом и установление дружеских и культурных связей между жителями разных регионов, представителями различных национальностей.

В этом году участники эстафеты хотят собрать детские рисунки, посвященные гармонии и дружбе, следуя по маршруту движения. Их затем намерены передать через волонтеров детям Донецка.