Сотрудники пензенского УМВД посетили лагерь «Чайка»

20.08.2022 | 17:30

Полицейская группа в составе четырех человек прибыла в лагерь «Чайка». В сердобский лес недалеко от Куракина, где отдыхают дети со всего района. представители правоохранительных органов приехали в рамках акций «Сделай правильный выбор» и «Каникулы с общественным советом».

С содержимым чемоданчика, который привезли представители регионального УМВД ознакомились почти все дети, проводившие этим летом каникулы в загородных центрах.

Некоторым ребятам удалось и побыть в роли экспертов, и снять отпечатки пальцев под чутким руководством профессионалов.

Отдыхающие проявили немалый интерес к происходящему в частности и к профессии в целом, задали много вопросов.

На встрече ребятам рассказали и о правилах дорожного движения, о тонкостях управления двухколесным транспортом, а также средствами индивидуальной мобильности.

«Когда передвигаетесь на электросамокате, вы все-таки пешеходы, поэтому передвигаться на них можно только с допустимой скоростью 20 километров в час», - уточнила инспектор по пропаганде УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

«Знание ответственности за совершение правонарушения. а также норм безопасности дорожного движения способствует безопасному поведению в обществе», - отметил старший инспектор ООДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Сергей Поленов.

До конца лета правоохранители запланировали еще несколько подобных встреч со школьниками Пензенской области