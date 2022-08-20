Сетевое издание|18+|Суббота|20 авг 2022|20:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

Сын погибшего героя-пензенца готов продолжить дело отца

Печать
Telegram

Сержант милиции Валерий Костин 5 ноября 2000 года совместно с другими сотрудниками МВД выполнял специальную операцию. На окраине Урус-Мартана экипаж попал в засаду, устроенную боевиками. В ходе перестрелки Костин и подполковник милиции Пуртов получили ранения. Спасти их жизни не удалось.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Указом Президента РФ Валерий Костин был награжден орденом Мужества посмертно.

Его сын родился через 17 дней после гибели отца. С этого момента мальчик постоянно находился под опекой его товарищей и сослуживцев.

«Все семейно-бытовые праздники мы проводили вместе, все годы мы с ними тесно общались. Он рос на наших глазах в течение 22 лет», - рассказал заместитель начальника отдела бесплатной юридической помощи Госюрбюро Пензенской области Михаил Салмин.

Частый и желанный гость в семье Костиных, он регулярно навещал Илью в Каменке, старался радовать своего подопечного. Но подарки и гостинцы не самое главное - намного важнее простое человеческое внимание.

«Я хочу, чтобы из него вышел хороший, настоящий человек», - отмечал в прошлом Михаил Салмин.

Все так и вышло. В этом году молодой человек закончил юрфак университета, мечтает продолжить дело отца и служить в правоохранительных органах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте