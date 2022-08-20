Сын погибшего героя-пензенца готов продолжить дело отца

Сержант милиции Валерий Костин 5 ноября 2000 года совместно с другими сотрудниками МВД выполнял специальную операцию. На окраине Урус-Мартана экипаж попал в засаду, устроенную боевиками. В ходе перестрелки Костин и подполковник милиции Пуртов получили ранения. Спасти их жизни не удалось.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Указом Президента РФ Валерий Костин был награжден орденом Мужества посмертно.
Его сын родился через 17 дней после гибели отца. С этого момента мальчик постоянно находился под опекой его товарищей и сослуживцев.
«Все семейно-бытовые праздники мы проводили вместе, все годы мы с ними тесно общались. Он рос на наших глазах в течение 22 лет», - рассказал заместитель начальника отдела бесплатной юридической помощи Госюрбюро Пензенской области Михаил Салмин.
Частый и желанный гость в семье Костиных, он регулярно навещал Илью в Каменке, старался радовать своего подопечного. Но подарки и гостинцы не самое главное - намного важнее простое человеческое внимание.
«Я хочу, чтобы из него вышел хороший, настоящий человек», - отмечал в прошлом Михаил Салмин.
Все так и вышло. В этом году молодой человек закончил юрфак университета, мечтает продолжить дело отца и служить в правоохранительных органах.
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