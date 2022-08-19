ЖК «Парк Рояль» от «Термодома» - в центре активной жизни

В Пензе идет строительство одного из самых красивых домов холдинга «Термодом». Жилой комплекс «Парк Рояль» на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова идеален для тех, кто предпочитает динамичный стиль жизни.
Здесь все необходимое можно найти буквально по соседству.
Всего пять минут понадобится, чтобы доехать до крупных торговых центров «Леруа Мерлен», «Коллаж» и «Лента», три - чтобы дойти до «Квадрата», где, помимо студии массажа и салонов красоты, есть пиццерия и фитнес-клуб, столько же - до «Универсама № 173» и зоомагазина.
А еще в шаговой доступности - хоккейная коробка и спортшкола, парк, шиномонтаж, налоговая, почта, рынок, школы и детсады.
Словом, здесь есть вся необходимая инфраструктура для юных чемпионов и их родителей.
Больше узнать о проекте больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также на сайте termodom-pnz.ru.
Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
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