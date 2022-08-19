На фестивале «Кинометрия» пензенцам покажут семейное кино

19.08.2022 | 10:30

В воскресенье, 21 августа, состоится пятый кинопоказ под открытым небом. Он проходит в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе интернет-провайдером «Ростелеком».

Пензенцы увидят приключенческий фильм «Восточный ветер. Великий ураган» (12+) из коллекции цифрового видеосервиса Wink. Кинокартина вышла в прокат в 2021 году. Она завершила серию трогательных фильмов «Восточный ветер» о дружбе подростка и лошади.

По сюжету юная наездница Арии пытается спасти циркового коня от жестокого хозяина. Объединившись с мальчиком-жокеем Карло, она придумывает смелый план с подменой животных, но директор цирка разоблачает их намерения. Фильм будет интересен как детям, так и взрослым.

На площадке фестиваля традиционно будет работать фудкорт с попкорном, сладкой ватой и напитками. Также среди гостей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на бесплатную двухмесячную подписку «Трансформер» видеосервиса Wink. Она дает возможность смотреть 249 телеканалов и 50 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов.

Кинопоказ начнется в 20:00 на открытой площадке на Ульяновской, 91а, напротив гипермаркета «Вектор» вблизи федеральной трассы М5 «Урал».