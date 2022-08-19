Сетевое издание|18+|Пятница|19 авг 2022|12:21
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Общество

Дениса Аблязина попросили дать детям доступ к снарядам

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Родители и воспитанники школы гимнастики имени Н. А. Лавровой записали видеообращение к известному пензенскому спортсмену, олимпийскому чемпиону Денису Аблязину с просьбой не препятствовать занятиям детей во дворце спорта «Буртасы».

Роликом с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделилась читательница.

По словам родителей и юных гимнастов, Денис Аблязин закрывал на велосипедный замок кольца. Чемпион объяснял поступок тем, что снаряд якобы принадлежит ему.

С такой проблемой дети начали сталкиваться с конца 2021-го, когда пост директора СШОР по гимнастике покинул Валерий Старкин.

«Мы хотим вас попросить дать те же шансы нашим детям попытаться стать чемпионами, как и вы. Не запирайте, пожалуйста, от них снаряды на замок, не делайте невозможными занятия на вспомогательных тренажерах, не выгоняйте их из зала в то время, когда тренируетесь вы сами, ведь они хотят равняться и быть похожими на вас», - обратились к Аблязину родители и спортсмены.

Представитель СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой сообщил корреспонденту сетевого издания «ПензаИнформ», что к пятнице, 19 августа, конфликт между родителями воспитанников и Денисом Аблязиным решился.

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Гость||

Это он оказывается такой? Да при его финансах-то взял бы да купил для детей дополнительно десяток этих колец да брусьев. Да-да, уронил он свой имидж в глазах пензенцев ниже плинтуса.

Гость||

Каждому дитю о зенитному снаряду!

Гость||

В огороде пусть усебя повесит кольца и крутится там.

Гость||

а как то не понял это серьезноpenzainform.ru писал(a):

, Денис Аблязин закрывал на велосипедный замок кольца. Чемпион объяснял поступок тем, что снаряд якобы принадлежит ему.

Гость||

Гость писал(a):

при его финансах-то взял бы да купил для детей дополнительно
Поддерживаю. Пусть не сам, так ходатайство в министерство спорта написать он может ведь (в конце концов, ему же не удобно, когда дети на его кольцах висят). Странно, что чемпион не проявил минимальную социальную активность.

Гость||

фу таким быть. позор Пензенский

Гость||

позор!!!!! За такое не спортивное поведение надо лишить всех наград!!!!!

Гость||

Самолюбованием дома пусть занимается!!!!

Буртасы построен на бюджетные деньги, для занятий наших детей

Гость||

давно уже про него говорят, что спортсмен он хороший, а как человек... сами видите. какой позор, с детьми снаряд делить.ты такими снарядами всю Пензу на свои деньги обставить можешь, а тут детям, которые на тебя ровняются, стремятся к лучшему, а не подъезды обтирают, зажал. если так жалко, в чем проблема сделать себе собственный зал, на который претендовать никто не будет. фу

Гость||

Жадина - говядина.

Гость||

А если бы он занимался плаванием, бассейн бы на цепь закрыл...

Гость||

Хорошо, что капкан не ставит...

Гость||

Буртасёнок забуртасился.

Гость||

Тренер из ДНР почему не в ополчении?

Гость||

А что по фото его не видно. Что мозгов у него мало ...

Интелект нулевой. Все наверное ушло в ягодичные мышцы.

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Имя: Гость
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