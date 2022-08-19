Дениса Аблязина попросили дать детям доступ к снарядам

19.08.2022 | 11:12

Родители и воспитанники школы гимнастики имени Н. А. Лавровой записали видеообращение к известному пензенскому спортсмену, олимпийскому чемпиону Денису Аблязину с просьбой не препятствовать занятиям детей во дворце спорта «Буртасы».

Роликом с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделилась читательница.

По словам родителей и юных гимнастов, Денис Аблязин закрывал на велосипедный замок кольца. Чемпион объяснял поступок тем, что снаряд якобы принадлежит ему.

С такой проблемой дети начали сталкиваться с конца 2021-го, когда пост директора СШОР по гимнастике покинул Валерий Старкин.

«Мы хотим вас попросить дать те же шансы нашим детям попытаться стать чемпионами, как и вы. Не запирайте, пожалуйста, от них снаряды на замок, не делайте невозможными занятия на вспомогательных тренажерах, не выгоняйте их из зала в то время, когда тренируетесь вы сами, ведь они хотят равняться и быть похожими на вас», - обратились к Аблязину родители и спортсмены.

Представитель СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой сообщил корреспонденту сетевого издания «ПензаИнформ», что к пятнице, 19 августа, конфликт между родителями воспитанников и Денисом Аблязиным решился.