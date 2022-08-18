Общество

В центре хореографического искусства завершается ремонт

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Заместитель директора центра хореографического искусства пребывает в радости. Причина - заканчивающийся ремонт в учреждении культуры. Его здесь сделали своими силами: деньги заработали, а красили, белили и штукатурили сами сотрудники. Руку приложили даже участники знаменитого ансамбля «Вензеля» - отмывали свой танцевальный зал, где еще весной стены были черны от грибка.

Теперь помещение посвежело, плесень больше не угрожает здоровью танцоров.

«Теперь ансамбль «Вензеля» будет заниматься в светлом тереме», - отметила заместитель директора Центра хореографического искусства г. Пензы Галина Майорова.

За лето привели в порядок репетиционные залы, обновили фойе с сохранившейся с советских времен лепниной, сумели накопить на часть ограждения - старый забор украли. Самым сложным оказалось покрасить входную группу: не могли придумать, с каких лесов достать до конца многометровых колонн.

И все же руководителю хотелось бы большего. Здание в этом году отмечает 65-летие, капремонта никогда не было.

«У нас остается проблема с фасадом, проблема с вентиляцией, из-за чего так часто приходится делать ремонт. Крыша у нас не течет», - сообщил директор Центра хореографического искусства г. Пензы Валерий Ануфриев.

По его словам, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего ДК имени 40-летия Октября завершается. Но сумма нужна будет огромная, поэтому сотрудники пока радуются тому, что есть.

«Конечно, средств нам не хватает, но самое главное - творческий сезон мы должны открыть в чистых классах. Эту задачу мы выполнили», - подчеркнул Валерий Ануфриев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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