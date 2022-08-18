В пензенском ИТ-колледже успешно завершена приемная кампания - 2022

18.08.2022 | 09:15

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) завершил приемную кампанию - 2022. Всего в этом году было подано рекордное количество заявлений: на 525 бюджетных мест - более 1 200 желающих.

Средний балл по учебному комплексу информационных технологий - 4,44, а по учебному комплексу промышленных технологий - 3,9.

Конкурс на специальность «Информационные системы и программирование» составил 4 человека на место. 15 выпускников, окончивших 9-й класс с отличием, с легкостью прошли конкурсные процедуры и без проблем были зачислены в число студентов колледжа.

Большой интерес к ИТ-колледжу лишний раз подтверждает его статус ведущей профессиональной образовательной организации региона, высокое качество подготовки специалистов и востребованность предлагаемых специальностей.

Администрация колледжа поздравляет всех абитуриентов, успешно справившихся с первым испытанием. Впереди ждет яркая и насыщенная студенческая жизнь.

С приказом о зачислении можно ознакомиться по ссылке.