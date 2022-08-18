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Общество

Российские промышленники перенимают пензенский опыт станкостроения

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Пенза все ближе к тому, чтобы на карте России появился новый высокотехнологичный станкостроительный центр. Локомотивом в этом направлении выступает одно из самых перспективных и быстроразвивающихся предприятий региона - «СтанкоМашСтрой». Именно поэтому на его базе прошло выездное совещание Национального союза поставщиков и производителей оборудования и инструмента для металлообработки.

Экскурсию по цехам гостям провел генеральный директор «СтанкоМашСтроя» Олег Кочетков.

За последние несколько лет компания прошла стремительный путь локализации и импортозамещения комплектующих. «СтанкоМашСтрой» входит в число лидеров российских производителей металлообрабатывающего оборудования.

Развитие внутриобластной кооперации создало благоприятные условия для организации станкостроительного кластера, который стал первым в стране. Опыт пензенских коллег заинтересовал промышленников из других регионов.

«Компания существенно преуспела. Во-первых, они освоили новую номенклатуру, купили новые станки, на которых делают сами для себя очень много деталей, изделий. Впечатления прекрасные, радостно, что компания развивается и сейчас ее продукция наиболее востребованна. Жаль, что у нас таких компаний мало», - отметил председатель НСПОИМ Павел Беликов.

После осмотра предприятия состоялось рабочее совещание, во время которого участники профессионального сообщества обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и поиска рынков сбыта своей продукции.

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