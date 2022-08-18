Пензенцы отметили всероссийский День географа

18.08.2022 | 20:16

Геодезисты, экспедиторы, исследователи, историки и все, кто имеет отношение к географическим наукам, отметили свой профессиональный праздник. В 2022 году Русскому географическому обществу исполнилось 177 лет. В честь этого события в Литературном музее собрались члены пензенского областного отделения, чтобы поздравить коллег.

«Наше отделение признано одним из лучших в России. У нас масса всевозможных проектов - и историко-культурных, и природоохранной направленности. Самое главное - мы привлекаем в общество молодежь», - сообщил председатель областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Всего пензенское отделение насчитывает около 170 участников. Некоторых из них по традиции наградили благодарностями и грамотами за особый вклад в жизнь географического общества.

Лариса Жигулина 32 года отдала профессии учителя, потому для нее особо важны акции клуба, направленные на развитие школьников. Она участвовала в реализации проекта и вместе с командой выиграла президентский грант.

«Наметилось несколько объектов, которые в перспективе были бы включены в список ЮНЕСКО. Один из объектов - Свияжск. Наша задача была популяризировать этот объект, провести флешмобы, изучить, снять видеофильм, и мы по конкурсу стали первыми в России», - рассказала почетный член Русского географического общества Лариса Жигулина.

Для гостей мероприятия также провели экскурсию по единственному в стране музею экспедиций, ведь Пенза - родина великих исследователей.