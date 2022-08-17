Общество

Сотрудник «Русмолко» вошел в тройку лучших пахарей России

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Тракторист «Русской молочной компании» Сергей Захаров занял III место на IX Открытом чемпионате России по пахоте, который проходил в Ленинградской области с 7 по 14 августа.

Конкурс пахарей входил в программу региональной выставки-ярмарки «Аграрная неделя Ленинградской области». Чемпионат объединил лучших пахарей страны, в соревновании приняли участие 60 механизаторов из 40 регионов России, а также из Белоруссии и Киргизии. Для соревнований трактористов оборудовали специальную площадку.

Старт состязаниям профессионалов дали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который передал участникам чемпионата приветствие Президента РФ.

Сергей Захаров работает в «Русмолко» с 2009 года. Он трудится механизатором в ООО «Мегаферма» ОП «Кузнецкое» и уже не раз представлял «Русмолко» на различных конкурсах профессионального мастерства, становился призером и победителем соревнований трактористов.

В 2018 году Сергей победил в отраслевом областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший тракторист-машинист». В смотре приняли участие механизаторы из 21 района Пензенской области. Сразу в двух дисциплинах - теоретической части и в работе на тракторе - Сергей Захаров был удостоен звания «Лучший тракторист Пензенской области» и главного приза конкурса - легкового автомобиля.

В 2019 году он стал победителем VIII Открытого чемпионата России по пахоте, проходившего в Мордовии, и выиграл трактор «Кировец». Пензенский механизатор значительно обошел по количеству баллов 49 соперников, прибывших из 39 регионов страны.

В 2021 году на российском отборочном этапе 67-го чемпионата мира по пахоте Сергей Захаров отмечен наградой «За высокое профессиональное мастерство» и награжден почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

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