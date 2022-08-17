Общество

Компания «Пензаэнерго» подключила к сетям более 900 жилых объектов

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За семь месяцев 2022 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» подключили к электрическим сетям компании 974 объекта жилого назначения. Речь идет об одно- и многоквартирных домах и дачах.

895 из всех присоединенных объектов принадлежат физическим лицам, остальные - юридическим. Суммарная мощность энергопринимающих устройств новых потребителей составила более 7 МВт.

Преобладающее количество присоединенных объектов - 324 - сосредоточено в Бессоновском районе, 238 - в Пензенском (не считая Пензы), к территории областного центра относятся 97 объектов. В зависимости от максимальной заявленной мощности энергопринимающих устройств энергетики устанавливают на границе балансовой принадлежности одно- или трехфазные приборы учета с возможностью дистанционного сбора показаний.

В целом с января по июль текущего года энергетики исполнили 1 879 договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей - юридических и физических лиц. Общая мощность вновь присоединенных устройств составила 60,5 МВт.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети - Личный кабинет». Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 220-0-220.

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