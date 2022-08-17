Банк «Кузнецкий» предоставил свыше 850 млн руб. поддержки бизнесу

17.08.2022 | 12:06

На 1 августа банк «Кузнецкий» выдал по государственным программам поддержки бизнеса 863 млн. рублей, что на 9% больше по сравнению с аналогичной датой 2021 года.

Количество заключенных договоров выросло на 30%.

Банк предлагает выгодные условия по госпрограммам поддержки бизнеса. Так, клиенты могут рассчитывать на программу АО «Корпорация «МСП» в рамках «Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» и одну из самых востребованных программ, реализуемую Минэкономразвития РФ (по постановлению Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018).

За льготными кредитами, которые предназначены на инвестиционные и оборотные цели для развития, могут обратиться предприниматели малого, среднего и микробизнеса.

Более подробную информацию по вопросам кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно получить на сайте kuzbank.ru, в любом офисе банка или по телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.