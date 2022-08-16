В РПН рассказали, каким должен быть ученический ранец

16.08.2022 | 14:29

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии начала учебного года напомнили, каким должен быть ранец или рюкзак школьника.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий (без учебников) должен быть для младшеклассников не более 700 г, для учеников средних и старших классов - не более 1 кг.

У ранца для школьников младшего звена должна быть формоустойчивая спинка, которая обеспечивает прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса.

Размеры ранца для младшеклассников должны быть такими:

- длина (высота) - 300-360 мм;

- высота передней стенки - 220-260 мм;

- ширина - 60-100 мм;

- длина плечевого ремня - не менее 600-700 мм;

- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) - не менее 35-40 мм.

Увеличение размеров допускается не более чем на 30 мм.

Кроме того, портфели и ранцы должны иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из легких, прочных, легко моющихся материалов контрастных цветов.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

- для учеников 1-2-х классов - 1,5 кг;

- 3-4-х классов - 2 кг;

- 5-6-х классов - 2,5 кг;

- 7-8-х классов - 3,5 кг;

- 9-11-х классов - 4 кг.

«В качестве ориентировочного теста используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.