В РПН рассказали, каким должен быть ученический ранец

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии начала учебного года напомнили, каким должен быть ранец или рюкзак школьника.
Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий (без учебников) должен быть для младшеклассников не более 700 г, для учеников средних и старших классов - не более 1 кг.
У ранца для школьников младшего звена должна быть формоустойчивая спинка, которая обеспечивает прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса.
Размеры ранца для младшеклассников должны быть такими:
- длина (высота) - 300-360 мм;
- высота передней стенки - 220-260 мм;
- ширина - 60-100 мм;
- длина плечевого ремня - не менее 600-700 мм;
- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) - не менее 35-40 мм.
Увеличение размеров допускается не более чем на 30 мм.
Кроме того, портфели и ранцы должны иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из легких, прочных, легко моющихся материалов контрастных цветов.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:
- для учеников 1-2-х классов - 1,5 кг;
- 3-4-х классов - 2 кг;
- 5-6-х классов - 2,5 кг;
- 7-8-х классов - 3,5 кг;
- 9-11-х классов - 4 кг.
«В качестве ориентировочного теста используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
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