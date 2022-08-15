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Общество

Пика заболеваемости COVID среди пензенцев ждут после 10 сентября

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Система здравоохранения Пензенской области готова к новому росту заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом во время прямого эфира в группе ЦУРа Пензенской области соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 15 августа, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Уже готов план развертывания дополнительных коек в больницах и усиления амбулаторного звена в поликлиниках.

Пик заболеваемости ожидается во второй декаде сентября.

«Штамм не новый. Сейчас циркулируют две разновидности «омикрона»: одна из них - «кентавр», циркулирует и дельта-штамм («дельтакрон» - объединенные «омикрон» и «дельта» - Прим. ред.)», - пояснила Марина Воробьева.

Она рассказала, что пока, как правило, заболевание протекает в легкой форме, пациент получает амбулаторное лечение. Оно остается опасным для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Инкубационный период коронавируса составляет на данный момент около семи дней. Среди симптомов - кашель, насморк, головная боль, повышение температуры.

Воробьева посоветовала жителям региона мыть руки и лицо, использовать маску в общественных местах и по возможности избегать их посещения. Также важно вспомнить и о соблюдении социальной дистанции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

В акурат к 11 сентября всё будет в ажуре.

Гость||

Уже не первый год после выборов вводят ограничения и заставляют вакцинироваться, всё ожидаемо

Гость||

прям сразу после выборов?

Гость||

А это чтобы рты не открывали и не показывали отрицательного отношения, как бы мягче сказать, к выборам. А так у нас всё идёт по плану.

Гость||

13.22 Как можно ограничить и заставить свободного человека, адекватным людям это не грозит!

Гость||

к "выбрам" без выбора

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Штамм не новый. Сейчас циркулируют две разновидности «омикрона»: одна из них - «кентавр», циркулирует и дельта-штамм («дельтакрон» - объединенные «омикрон» и «дельта» - Прим. ред.)», - пояснила Марина Воробьева.
Интересно как они штаммы между собой различают? Если кто-то заболел ему прямо сразу штамм устанавливают? Что есть какой-то анализ на кентавра или дельтакрона? Или у них признаки какие-то другие? Или от штамма зависит лечение, другие лекарства?

Гость||

Сегодня нашёл в кармане старого пуховика смятую одноразовую маску. Я ностальгически улыбнулся, поправляя бронежилет.

Гость||

А зачем вчера церковники ярмарку проводили,если всё так хреново? Нажива главнее жизни людей?

Гость||

Гость писал(а):

> Уже не первый год после выборов вводят ограничения и заставляют

> вакцинироваться, всё ожидаемо

Омикрон не опасен для большинства населения.

Поэтому не будут вводить ограничения.

Гость||

Начали с намордничков, сейчас вовсю заборчики под стойло. Людей за скотину держат. Нет ведру.

Гость||

Ковид - это козырь в рукаве. Так-то никто не против митингов после выборов, нельзя исключительно по причине ковида.

Гость||

Гость писал(а):

> Интересно как они штаммы между

> собой различают? Если кто-то заболел ему прямо сразу штамм устанавливают?

> Что есть какой-то анализ на кентавра или дельтакрона? Или у них признаки

> какие-то другие? Или от штамма зависит лечение, другие лекарства?

С какой целью интересуешься?

Гость||

Бурятия снова ввела обязательный мордотряпочный режим. Ждём когда мордотряпки введёт и Сурскый рай.

Гость||

Ни дня не надевал эти тряпки с самого начала этого абсурда. Масочники с ними не расстаются, на улице в полуобморочном состоянии только и видно заядлых ковидбаранов. Зато, они "защищены" (только вот от чего, непонятно).

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Имя: Гость
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