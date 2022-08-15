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Общество

Пензенцы услышали музыку колоколов на фестивале «Нести благую весть»

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Звуки фестиваля колокольного звона «Нести благую весть» были слышны издалека, а его участники надевали наушники - настолько громкий звон издает полный комплект, который на прошлой неделе появился в Спасском кафедральном соборе.

Звонари приехали из разных районов области, а также из Белоруссии, Москвы, Твери, Саратова и Ульяновска.

«Я представлю три самых разных характера звона. Традиция колокольного звона - вещь с весьма размытыми рамками, и у каждого звонаря псково-печерский звон будет звучать по его манере», - рассказал участник фестиваля звонарей Глеб Кудасов (г. Ульяновск).

14-летняя Варвара Иваева из Мокшана, стала осваивать колокола благодаря случаю. Ей дали попытать силы - получилось.

«Было очень интересно, я хотела попробовать что-то новое. Батюшка меня позвал, я согласилась и не пожалела», - поделилась участница фестиваля.

«Роскошный колокольный звон! Мы специально сюда подошли, чтобы послушать. Вообще праздник получился исключительно замечательный», - оценила пензячка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

сегодня нет ничего благого

Гость||

Ни дня без рекламы РПЦ...

Гость||

А если один из колоколов сделан на неправедные деньги,он может нести благую весть?

Гость||

там не один колокол на похищенное сделан и куча именных кирпичей ворья, како уж тут благо, аминь

Гость||

А Ванятка слышит свой колокол с благими вестями в тишине?

Гость||

Может и хороша игрушка, но спрятаться от металлического шума колоколов сложно.

Гость||

Батюшки-матушки

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> сегодня нет ничего благого

=======================

Был там к разбору шапок. Одни цыганки и цыганята

по паперти бегали и с проклятиями обрывали

благочестивым христианам карманы.

Гость||

Все что творится у попов в ТЦ,все от лукавого.Нет там ни Бога, ни святости, ни таинства.

Гость||

И Мурку бацали?

Имя: Гость
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