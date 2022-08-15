Пензенцы услышали музыку колоколов на фестивале «Нести благую весть»

15.08.2022 | 18:17

Звуки фестиваля колокольного звона «Нести благую весть» были слышны издалека, а его участники надевали наушники - настолько громкий звон издает полный комплект, который на прошлой неделе появился в Спасском кафедральном соборе.

Звонари приехали из разных районов области, а также из Белоруссии, Москвы, Твери, Саратова и Ульяновска.

«Я представлю три самых разных характера звона. Традиция колокольного звона - вещь с весьма размытыми рамками, и у каждого звонаря псково-печерский звон будет звучать по его манере», - рассказал участник фестиваля звонарей Глеб Кудасов (г. Ульяновск).

14-летняя Варвара Иваева из Мокшана, стала осваивать колокола благодаря случаю. Ей дали попытать силы - получилось.

«Было очень интересно, я хотела попробовать что-то новое. Батюшка меня позвал, я согласилась и не пожалела», - поделилась участница фестиваля.

«Роскошный колокольный звон! Мы специально сюда подошли, чтобы послушать. Вообще праздник получился исключительно замечательный», - оценила пензячка.